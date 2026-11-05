Pattinaggio: Cup of China di figura, Naki Gutmann in gara a Shenzhen

Si terrà sul ghiaccio dell'Universiade Center di Shenzhen la Cup of China, la terza prova stagionale dell'ISU Grand Prix ovvero il massimo circuito internazionale di pattinaggio di figura, giunto ormai alla sua 32ª edizione. Le gare andranno in scena nella località asiatica nel weekend tra venerdì 6 e domenica 8 novembre. Per l'Italia difenderà il tricolore la sola Lara Naki Gutmann, una delle protagoniste del bronzo storico ottenuto dagli azzurri nel team event olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026. La trentina è pronta a tornare in gara a due settimane di distanza dal brillante terzo posto firmato all'opening di Angers, che ha ospitato la tappa inaugurale del Grand Prix de France. A Shenzhen il programma corto e quello libero dell'artistico femminile sono pianificati entrambi nella mattinata italiana rispettivamente di venerdì 6 (giornata in cui Gutmann festeggerà il suo 24° compleanno) e sabato 7 novembre.