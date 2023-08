Basket, Mondiali: l'Italia fatica ma vince all'esordio, Angola ko

BASKET

Gli azzurri superano la compagine africana con il punteggio di 81-67 nel primo appuntamento iridato

Italia, esordio ok al Mondiale: Pozzecco soffre poi supera l'Angola

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italbasket guidata da Pozzecco esordisce contro l'Angola nel match valido per il girone A del Mondiale 2023: alla Philippines Arena gli azzurri superano la compagine africana con il risultato di 81-67. Dopo una partita disputata tra alti e bassi, gli azzurri ritrovano la lucidità e conquistano la vittoria, complici le ottime prestazioni di Tonut (18 punti) e Fontecchio (19). Domenica sfida alla Repubblica Dominicana.

L'Italbasket inaugura contro l'Angola i Mondiali 2023. Alla Philippines Arena di Manila è la formazione allenata da Pozzecco ad avere la meglio all'esordio con il risultato di 81-67. Quintetto azzurro con Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli, mentre gli avversari scendono in campo con Francisco, Dundao, Bango, Fernandes e Fernando. Avvio favorevole alle Antilopi Nere, che si portano fino a +7 con abilità in campo aperto e fisicità, mettendo in difficoltà gli italiani. La tripla di Spissu attiva la rimonta, che arriva con la schiacciata di Melli e viene consolidata con il tiro da fuori lunetta di Datome all’interno del parziale di 14-0, che coincide con la crescita azzurra e il crollo degli africani, fallosi e imprecisi nella seconda parte del primo quarto, chiuso dagli azzurri sul 23-17.



L’Angola rientra meglio in campo e ritorna in vantaggio con Fernando: per vedere un canestro italiano bisogna aspettare i liberi di Tonut dopo tre minuti e mezzo, ma la difesa tricolore continua a concedere facilmente punti e quando non lo fa ci pensa Dundao con due triple consecutive a tenere avanti i suoi. Il numero 7 tiene magistralmente in piedi la squadra allenata da Pozzecco, Fontecchio la riporta avanti salendo in cattedra nel momento decisivo: all’intervallo è 43-40, nonostante qualche problema per l’Italbasket, soprattutto dalla distanza (3/20) e in difesa. Il terzo quarto vede la selezione nostrana aprire il gap fino a +9 prima di subire il ritorno delle Antilopi Nere, che arrivano al pareggio complici una serie di contropiedi concessi ingenuamente. Il classe 1995 degli Utah Jazz si rende quindi ancora protagonista con una tripla e una sontuosa stoppata che tiene avanti gli azzurri, che poi faticano ma riescono a chiudere il parziale 61-57 grazie ai punti di Pippo Ricci. L’ultimo periodo rivede a +8 l’Italia con i canestri del numero 17 e la nazionale riesce finalmente a gestire fino al +14, con il fischio finale che archivia l’incontro con il punteggio di 81-67. Fontecchio chiude con 19 punti, Tonut a 18, Ricci a 12, mentre Melli totalizza tre stoppate. Per gli africani, Dundao ne mette 19. Il prossimo appuntamento per gli italiani sarà contro la Repubblica Dominicana tra due giorni.



LA CRONACA

Quarto Quarto

L'Italia debutta ai Mondiali con una vittoria, grazie ad seconda metà di partita in netta progressione ai danni dell'Angola: 81 a 67 il punteggio finale

Italia a segno con Spissu 81-67

Si riprende a giocare

Timeout a 1:21 dall'ultima sirena

L'Italia "vede" la vittoria (+12)

Ricci per Tonut: 79 a 67

Fontecchio per l'Italia: 77 a 67

Bango a canestro: 75 a 67

Due tiri liberi per Tonut: 75 a 65 Italia

Due tiri liberi Angola (uno solo realizzato da Dundao)

72-64

69 a 64 per gli azzurri ma Ricci ristabilisce le distanze

Si riprende a giocare con l'Angola in attacco

Timeout a 4.48 da termine del match con Italia avanti di sette lunghezze

Fontecchio a segno: 69-62

Fontecchio e Melli tornano sul parquet

67 a 62 Italia

Canestro da tre per Dundao 65-60

Procida schiacciata per il 65 a 57

Ricci a canestro: 63 a 57

Terzo Quarto

Finisce il terzo quarto con l'Italia in vantaggio di quattro punti

Due tiri liberi per Ricci (entrambi realizzati): 61-57 Italia

59-57 Italia

57-55

Due tiri liberi anche per l'Angola

57-54 Italia con Datome (uno su due ai tiri liberi)

56 a 54 Italia

Due tiri liberi per l'Italia con Pajola

Angola a canestro, di nuovo parità

Spagnolo in capo al posto di Tonut

Timeout sul 54 a 52 per gli azzurri

54-52 Angola a canestro con Dundao

54-49 Italia con Tonut

52-49 Italia con Fontecchio

Pareggio angola 49-49

49-47 secondo tiro libero realizzato da Bruno Fernando

49-44 realizza Bango

49-42 Italia

Due tiri liberi realizzati da Fontecchio

45 Italia con Melli

All'intervallo:

Angola - ITALIA 40-43