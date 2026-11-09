Scherma: Coppa del Mondo, nel weekend tutte le armi azzurre in pedana

Secondo weekend di Coppa del Mondo con tutte le armi in pedana. Si gareggia in tre Continenti, con il fioretto a Plovdiv e la sciabola al Cairo, mentre la spada si dividerà tra Berna per le competizioni maschili e Wuxi per quelle femminili. Saranno complessivamente 72 i portacolori dell'Italia impegnati. Tappa in Bulgaria per fiorettiste e fiorettisti. Sulle pedane dell'International Fair Plovdiv, sede "sostitutiva" dopo l'indisponibilità della città di Palma di Maiora (inizialmente indicata nel calendario), le giornate di giovedì e venerdì saranno dedicate alle qualificazioni, prima per le donne e poi per gli uomini, fase iniziale da cui sono esentati (in tutte le specialità) i "top 16" del ranking mondiale. Poi, sabato spazio ai tabelloni principali delle prove individuali e domenica alle competizioni a squadre. Nella gara femminile il Responsabile d'arma Simone Vanni schiererà il trio che comanda la classifica internazionale, composto da Martina Favaretto (1), Martina Batini (2) e Arianna Errigo (3), seguite da Anna Cristino (6), Alice Volpi (10), Martina Sinigalia (38), Francesca Palumbo (41), Irene Bertini (44), Aurora Grandis (57), Carlotta Ferrari (60), Matilde Molinari (68) e Greta Collini (206). Nella prova maschile, invece, saliranno sulle pedane bulgare Filippo Macchi (3), Guillaume Bianchi (4), Tommaso Marini (12), Tommaso Martini (13), Giulio Lombardi (32), Davide Filippi (55), Giuseppe Franzoni (61), Alessio Foconi (103), Edoardo Luperi (104), Mattia De Cristofaro (128), Alessio Di Tommaso (246) ed Emanuele Iaquinta (250).