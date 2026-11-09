Ciclocross, polemiche per convocazioni Europei: "Erano concordate"

09 Nov 2026 - 15:57
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"La modalità di convocazione in loco per gli Europei di ciclocross è stata concordata nella riunione del 24 agosto, a cui hanno partecipato tutte le società e tutti i comitati regionali. È stata assunta su richiesta delle stesse società per inviare più atleti ed è una modalità adottata da altre nazioni e anche dalla stessa Fci. Sempre più spesso gli atleti di alto livello preferiscono restare con i propri team fino al giorno della gara". Lo afferma il ct dell'Italia di ciclocross, Daniele Pontoni, in merito alle polemiche sulle convocazioni per i campionati svoltisi lo scorso fine settimana e sulle accuse che alcuni atleti avrebbero dovuto pagare di tasca propria il vitto e l'alloggio in Olanda. Riguardo alla questione delle spese, il ct afferma che "dal giorno della convocazione fino al rientro, vitto e alloggio sono stati a carico della Federazione per tutti. Tre atleti hanno scelto di arrivare prima e hanno sostenuto i costi delle notti precedenti: è falso pertanto affermare che tutti e dieci i convocati in loco si siano pagati vitto e alloggio. Ricordo anche, perché questa forse è l'accusa più fastidiosa, che nessun atleta, da me contattato prima della convocazione, l'ha rifiutata per motivi economici. I 21 convocati sono stati scelti esclusivamente su base tecnica e affermare che lo sono stati solo coloro in grado di pagarsi la trasferta è falso, e denigratorio nei confronti del sottoscritto e degli stessi atleti".

Sempre riguardo alle convocazioni, Pontoni chiarisce alcuni aspetti: "Molti degli atleti convocati in loco erano già in Olanda e in Belgio per attività propria; l'accesso al campo gara per le prove era consentito dalle ore 14 di venerdì scorso; chi ha corso domenica ha provato il percorso sabato; la convocazione di ciascun atleta era fissata il giorno prima della rispettiva gara. Ognuno ha potuto provare il percorso nei giorni di convocazione e a nessuno è stato chiesto di provarlo prima". Agli Europei, l'Italia non ha conquistato medaglie, contro le quattro della precedente edizione di Middelkerke, ma alcuni piazzamenti da cui la Fci conta di ripartire, con il quinto posto di Giorgia Pellizotti nella gara U23 e i risultati degli juniores Tommaso Cingolani e Francesco Dell'Olio. 

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