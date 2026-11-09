Ciclocross, polemiche per convocazioni Europei: "Erano concordate"

"La modalità di convocazione in loco per gli Europei di ciclocross è stata concordata nella riunione del 24 agosto, a cui hanno partecipato tutte le società e tutti i comitati regionali. È stata assunta su richiesta delle stesse società per inviare più atleti ed è una modalità adottata da altre nazioni e anche dalla stessa Fci. Sempre più spesso gli atleti di alto livello preferiscono restare con i propri team fino al giorno della gara". Lo afferma il ct dell'Italia di ciclocross, Daniele Pontoni, in merito alle polemiche sulle convocazioni per i campionati svoltisi lo scorso fine settimana e sulle accuse che alcuni atleti avrebbero dovuto pagare di tasca propria il vitto e l'alloggio in Olanda. Riguardo alla questione delle spese, il ct afferma che "dal giorno della convocazione fino al rientro, vitto e alloggio sono stati a carico della Federazione per tutti. Tre atleti hanno scelto di arrivare prima e hanno sostenuto i costi delle notti precedenti: è falso pertanto affermare che tutti e dieci i convocati in loco si siano pagati vitto e alloggio. Ricordo anche, perché questa forse è l'accusa più fastidiosa, che nessun atleta, da me contattato prima della convocazione, l'ha rifiutata per motivi economici. I 21 convocati sono stati scelti esclusivamente su base tecnica e affermare che lo sono stati solo coloro in grado di pagarsi la trasferta è falso, e denigratorio nei confronti del sottoscritto e degli stessi atleti".