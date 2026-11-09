Slittino, Zoeggeler: "Risolti nodi, da prossima settimana allenamento a Cortina"

"Da questa settimana aprono la pista di Cortina, da adesso in poi la struttura è attiva e ci potremo allenare anche su questa pista". Così a LaPresse Armin Zoeggeler, dt della nazionale di slittino che fino all'11 novembre è in raduno ad Altenmberg, in Germania, in vista della nuova stagione di Coppa del Mondo che prenderà il via il 28 novembre a Winterberg. "Questa settimana era previsto di fare un allenamento a Cortina ma erano in ritardo per l'apertura. Dopo questa settimana tutte le cose burocratiche sono state messe a posto e adesso tutto va nella direzione giusta. Dalla prossima settimana possiamo allenarci nella pista dei Giochi", ha aggiunto. Lo Sliding Centre Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo aveva accumulato un forte ritardo nella riapertura e nella produzione del ghiaccio prevista per l'autunno.