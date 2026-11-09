Sci: infortunio per Sala, si teme lesione al legamento del ginocchio

09 Nov 2026 - 14:36
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Infortunio per lo slalomista azzurro Tommaso Sala durante una sessione di allenamento a Gurgl, in Austria. Dopo poche porte dal via, Sala ha accusato un dolore al ginocchio e si è dovuto fermare a bordo pista, senza neppure cadere. I primi accertamenti effettuati a Soelden hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro che sarà valutato dalla Commissione medica Fisi nei prossimi giorni. Il sospetto è quello di una lesione al legamento crociato, che riporterebbe Sala a una situazione simile a quella già vissuta due anni fa. Il 31enne brianzolo, portacolori delle Fiamme Oro, si ruppe il crociato del ginocchio sinistro durante un allenamento in Val Senales, il 21 novembre del 2024. Poi, la lunga ripresa e il rientro alle gare nel novembre 2025. Gli accertamenti dei prossimi tempi definiranno con precisione la situazione clinica dell'azzurro.

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