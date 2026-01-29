BASKET

Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano piega il Partizan Belgrado 85-79

Milano si impone per 85-79

29 Gen 2026 - 22:57
L'Olimpia Milano ritrova il sorriso. Nella 25esima giornata di Eurolega di basket, l'EA7 Emporio Armani supera il Partizan Belgrado 85-79 tra le mura amiche, dell'Allianz Cloud di Milano. Per i ragazzi di Peppe Poeta, che lottano in difesa e sono costantemente al comando della gara, brilla Zach LeDay, ex della partita, con 20 punti. Agli ospiti non bastano i 17 punti messi a segno da Sterling Brown. L'Olimpia sale così a 24 punti, mentre i serbi restano fermi a quota 16.

Dopo tre pesanti ko consecutivi che ne minano le speranze di post-season, la squadra di Peppe Poeta torna al successo in Eurolega contro il Partizan Belgrado (85-79), grazie soprattutto a LeDay che, dopo qualche gara opaca, spolvera l'abito da gala: 20 punti e impatto decisivo nei 3' finali, con sei punti vitali. Ottimo l'apporto anche dell'altro lungo, Nebo (15). Davanti al ct azzurro Banchi, Milano - che fa a meno nei 12 di Lorenzo Brown, ormai fuori dal progetto - va sotto solo nel primo quarto, con l'ultimo vantaggio di un arrendevole Partizan fissato sul 5-6. LeDay e Brooks (recuperato in extremis da un problema alla caviglia) lanciano il primo parziale dell'Olimpia (25-19) ma è Bolmaro con 5 punti consecutivi a scavare il solco (33-25). Milano allunga dopo l'intervallo con Nebo: Bolmaro si infortuna al gomito (entità da valutare) ma quattro triple in fila - due di Ellis, una di Guduric e l'ultima di Ricci - segnano il +12 (69-57). Flaccadori ha la possibilità di chiudere la contesa ma sbaglia un tiro aperto dall'angolo e lì scatta la rimonta del Partizan (-3, 71-68). LeDay si prende il finale e l'Olimpia cattura il successo.

