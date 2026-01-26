Basket, Serie A: la Virtus vince e aggancia Brescia, Olimpia ko

Due 84-74 che rischiano di pesare in vista del girone di ritorno della Regular Season nella Serie A di basket. Quello di Cremona premia una Virtus Bologna che, in realtà, chiude i conti con ampio anticipo: avanti 22-19 a fine primo quarto, piazza un parziale di 11-2 e a metà gara è sul +13 (46-33). Dopo aver allungato anche nel terzo quarto, l'Olidata subisce un parziale di 6-0 a inizio ultimo periodo che sembra rimettere in corsa la Vanoli, poi la formazione di Ivanovic si rimette a distanza di sicurezza e gestisce nel finale, trascinata dai 19 punti di Morgan e dai 18 di Alston. Con questo successo, la Virtus torna in vetta agganciando Brescia: entrambe sono a quota 28, con un ottimo 14-2 di record.



Crolla clamorosamente, invece, l'Olimpia, battuta con lo stesso punteggio nel Derby contro Varese. Al Forum vince l'Openjobmetis, che ha il merito di essere più incisiva e lucida negli ultimi minuti. La formazione di Poeta, che adesso è a -4 dalla vetta, è avanti 43-36 a metà partita, ma già nel terzo periodo gli ospiti rimontano e, anzi, sono avanti di un punto (63-62) a 10 minuti dalla fine. Si continua a lottare canestro su canestro fino al 74-74 a 2:04 dalla sirena conclusiva, quando Varese apre un parziale di 10-0 che fissa il punteggio sull'84-74. Moore scatenato: mette a referto 21 punti, aiutato anche dai 18 in uscita dalla panchina di Stewart. I 16 di LeDay, invece, non salvano Milano, al quarto ko in campionato. E nel prossimo turno sfiderà proprio Brescia, ancora ad Assago.