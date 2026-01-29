Arrampicata sportiva, torna il Red Bull Ivy: quattro tappe e una finale

29 Gen 2026 - 15:34
C’è una parete. C’è una corsa contro il tempo. E c’è una luce che sale, implacabile, pronta a “beccarti” proprio quando pensi di avere tutto sotto controllo. Red Bull Ivy torna nel 2026 con un format che trasforma l’arrampicata in uno show ad alta tensione: si scala in coppia, su due vie parallele, con un obiettivo comune: arrivare insieme fino in cima.

Il percorso di qualificazione attraversa quattro palestre, con massimo 36 team per tappa e accesso alla Finale per le migliori 3 squadre non eliminate di ciascun qualifier.

Calendario Qualifier – RED BULL IVY 2026:

BIG WALLS (Monza e Brianza) – venerdì 27 febbraio 2026

ROCKSPOT (Milano) – mercoledì 4 marzo 2026

OROBIA (Bergamo) – giovedì 5 marzo 2026

C.A.T (Torino) – sabato 7 marzo 2026

Durante ogni tappa speaker e musica accompagneranno le sfide con Simone Raina (speaker) e Andrea Ciscato (DJ). Inoltre, Bea Colli, stella dell’arrampicata italiana e atleta Red Bull, sarà presente in due momenti chiave: al primo qualifier (Big Wall) e alla Finale, come già accaduto lo scorso anno.

La sfida culmina in uno scenario che è già diventato simbolo: la Grotta dell’Edera, a Finale Ligure (SV), dove la competizione si svolgerà in orario serale (20:30–22:00), in modalità notturna.

In Finale scenderanno in parete 16 team: 12 qualificati dai quattro qualifier e 4 Wild Card, tra cui la squadra di Bea Colli e le prime 3 squadre finaliste dell’edizione 2025.

Red Bull Ivy è una competizione a squadre composta da due atleti (P1 e P2) con un’unica classifica generale, senza distinzione di categoria. Sono ammesse squadre maschili, femminili e miste.

Il team affronta simultaneamente due vie differenti, una facile e una difficile, con ruoli complementari e indipendenti:

Via facile (P1): orientata alla velocità, è l’unica via cronometrata (grado di difficoltà 6A). In cima c’è un buzzer: quando suona, ferma il tempo e disattiva il fascio luminoso sulla via difficile.

Via difficile (P2): tecnica e fisica (grado di difficoltà da 7A nella prima parte a 7B nella seconda), con un elemento che cambia tutto: un fascio di luce in movimento dal basso verso l’alto che il climber deve evitare per tutta la progressione.  

Eliminazione immediata se P2 viene colpito dalla luce o cade oltrepassandone il raggio prima che venga disattivato da P1.

Il tempo ufficiale di gara è esclusivamente quello impiegato da P1 sulla via facile. È previsto un bonus –5 secondi solo se P1 preme il buzzer e P2 completa integralmente la via difficile senza essere colpito dal fascio luminoso.

Le iscrizioni ai qualifier sono disponibili da oggi, 29 gennaio, al link:
https://participate.redbull.com/en/events/red-bull-ivy/2026

