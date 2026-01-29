Automobilismo, in vendita i biglietti per il GT World Challenge Europe di Monza

Venerdì 29 maggio, giornata dedicata alle prove libere, l’ingresso per il pubblico è gratuito; il costo del biglietto è di 20 euro per il sabato e 30 euro per la domenica, mentre l’abbonamento per entrambe le giornate è disponibile a 40 euro. Il biglietto include l’accesso libero al paddock e a tutte le tribune disponibili. In aggiunta, oltre al biglietto di ingresso, gli spettatori potranno acquistare la Grid Walk (40 euro).

L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Dai 7 agli 11 anni si accede con 1 euro, per un massimo di tre biglietti scontati acquistabili per ogni adulto pagante. Sono previste agevolazioni per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, con un massimo di tre biglietti scontati acquistabili online oppure in loco presso il Monza Circuit Shop per ogni adulto pagante. Lo stesso vale per i soci ACI, con biglietti acquistabili esclusivamente presso il Monza Circuit Shop.