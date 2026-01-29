Automobilismo, in vendita i biglietti per il GT World Challenge Europe di Monza
© Ufficio Stampa
Dieci leggendari brand del motorsport - Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche - un centinaio di piloti e il ritorno di Valentino Rossi, nove volte campione del mondo delle due ruote, che scenderà in pista con la BMW #46 del Team WRT: la Endurance Cup del GT World Challenge Europe by AWS costituisce una delle gare più importanti del calendario 2026 di Autodromo Nazionale Monza. L'appuntamento è fissato nel fine settimana dal 29 al 31 maggio e oggi alle ore 12.00 è scattata la vendita dei biglietti.
Venerdì 29 maggio, giornata dedicata alle prove libere, l’ingresso per il pubblico è gratuito; il costo del biglietto è di 20 euro per il sabato e 30 euro per la domenica, mentre l’abbonamento per entrambe le giornate è disponibile a 40 euro. Il biglietto include l’accesso libero al paddock e a tutte le tribune disponibili. In aggiunta, oltre al biglietto di ingresso, gli spettatori potranno acquistare la Grid Walk (40 euro).
L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Dai 7 agli 11 anni si accede con 1 euro, per un massimo di tre biglietti scontati acquistabili per ogni adulto pagante. Sono previste agevolazioni per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni, con un massimo di tre biglietti scontati acquistabili online oppure in loco presso il Monza Circuit Shop per ogni adulto pagante. Lo stesso vale per i soci ACI, con biglietti acquistabili esclusivamente presso il Monza Circuit Shop.
I biglietti per la manifestazione si possono acquistare su monzanet.it oppure direttamente tramite il rivenditore ufficiale sul sito Ticketone.it e nei quasi 1000 punti vendita fisici dislocati in tutta Italia. Inoltre, i biglietti di ingresso possono essere acquistati anche presso il Monza Circuit Shop nei giorni precedenti l’evento e, durante i giorni dell’evento (sabato e domenica), presso le biglietterie situate agli ingressi del circuito.
Durante il weekend, il pubblico potrà vivere da vicino l’emozione del dietro le quinte grazie all’accesso al paddock, alle sessioni autografi con i piloti e alla Fan Zone, uno spazio dedicato all’intrattenimento per tutta la famiglia con area kids, food truck, DJ set, esposizione di supercar e maxi schermo per seguire le gare in diretta.
Oltre al GT Endurance Cup del GT World Challenge Europe by AWS, il fine settimana vedrà scendere in pista le vetture della GT4 European Series, del McLaren Trophy Europe e della GT2 European Series powered by Pirelli.