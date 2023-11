Basket, Eurolega: Bologna si rialza subito, Fenerbahce sconfitto 87-79

EUROLEGA

La Virtus torna al successo dopo il tonfo contro il Panathinaikos, sono sette le vittorie nelle prime dieci giornate

Nel decimo turno di Eurolega la Virtus Bologna si rialza immediatamente dopo la sconfitta in Grecia contro il Panathinaikos. Gli emiliani fanno registrare il settimo successo stagionale in Europa grazie all’87-79 casalingo contro il Fenerbahce. Tra i protagonisti assoluti il solito Shengelia (15 punti) e un ritrovato Hackett (14 punti). Non sono bastati alla Beko i 25 punti di Motley, con i turchi che pagano le basse percentuali al tiro.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 87-79

Settima vittoria in Eurolega per la Virtus Bologna, che batte anche il Fenerbahce con il punteggio di 87-79. Avvio forte dei turchi con un super Motley, con i padroni di casa che riescono a tornare sotto nel finale grazie ad Hackett. Nei successivi dieci minuti le V-nere iniziano ad aumentare l’intensità, con Cacok, Lundberg e Shengelia che salgono in cattedra nel parziale di 11-0. La squadra di Banchi chiude avanti il primo tempo, ma al rientro dopo l’intervallo non si ferma. Calathes prova a tenere a galla la Beko, che però fatica a contenere Shengelia. Nei seicento secondi conclusivi anche Smith e Abass fanno la loro parte, con la Segafredo che amministra nel finale e contiene i tiepidi tentativi di rimonta della squadra di Istanbul. Vince Bologna 87-79 e fa segnare il settimo successo in dieci partite, quinta sconfitta per il Fenerbahce.



TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahce Beko Istanbul 87-79

Parziali: 25-27, 46-44, 70-58.

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8 (0/1, 2/4, 2/2 tl), Smith 8 (1/3, 2/6), Shengelia 15 (5/8, 1/3, 2/2 tl), Hackett 14 (4/5, 1/3, 3/3 tl), Dunston 5 (2/2, 0/2, 1/2 tl); Lundberg 9 (2/4, 1/5, 2/2 tl), Dobric 11 (3/4, 1/2, 2/2 tl), Pajola 2 (0/1 da 3, 2/3 tl), Cacok 10 (4/5, 2/5 tl), Abass 5 (1/1, 1/3). N.e.: Menalo, Mascolo. All.: Banchi.

Fenerbahce Beko Istanbul: Motley 25 (12/17, 0/1, 1/1 tl), Wilbekin 13 (1/6, 3/8, 2/2 tl), Papagiannis 2 (1/1), Hayes-Davis 10 (3/6, 0/3, 4/4 tl), Guduric 9 (1/3, 1/5, 4/5 tl); Sanli 7 (3/3, 0/1, 1/1 tl), Mahmutoglu 5 (1/2, 1/3), Calathes 8 (4/5, 0/1), Madar (0/1, 0/2), Sestina. N.e.: Dorsey, Hazer. All.: Itoudis.

