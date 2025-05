Trieste, Kelley: "Avevo ancora fame, sono un ragazzo pieno di energia"

In seguito alle visite mediche di rito, Kylor Kelley (centro Pallacanestro Trieste) ha parlato al sito ufficiale biancorosso per la prima volta: "Adoro giocare a basket. Amo questo gioco. Finita la stagione NBA sono tornato a casa mia in Oregon e ho giocato un po’ qua e là, ma avevo ancora fame, così quando il mio agente mi ha parlato della possibilità di venire qui in Italia, ho pensato fosse una grande opportunità. Per questo ho deciso di venire qui. Non sapevo nulla di Trieste, finché non mi è stato girato un bel link che mostrava la città, i dintorni e tutto il resto. Da quello che ho visto, la città è bellissima, sull’acqua, e sono pronto a esplorarla. Ho giocato contro Jayce e Colbey, sia al college quando ero a Oregon State che a livello professionistico, e ci sono un paio di ragazzi in squadra che conosco di nome. Sono un ragazzo pieno di energia, dentro e fuori dal campo: faccio il tifo per i miei compagni e corro come un matto. Ho una grande presenza difensiva, mi piace stoppare i tiri e difendere il canestro. Offensivamente, vado a caccia di tutti i palloni e provo a fare giocate di grande impatto".