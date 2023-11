Basket, Eurolega: Milano a Belgrado per il big match contro la Stella Rossa

LA SFIDA EUROPEA

Ettore Messina e Shavon Shields presentano la sfida del 10º turno di Eurolega contro la squadra dell'ex Shabazz Napier che però è in dubbio per una frattura al setto nasale

Dopo alcuni giorni trascorsi a lavorare in palestra, una novità rispetto alle ultime tambureggianti settimane, l'EA7 Emporio Armani Milano vola a Belgrado per affrontare la Stella Rossa Meridianbet nel 10º round di Eurolega di basket. Si gioca alla Stark Arena, dove in quattro gare i padroni di casa hanno avuto oltre 18mila spettatori di media.

© IPA

STELLA ROSSA MERIDIANBET BELGRADO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO (venerdì 24 novembre, ore 20:30)

La Stella Rossa non è partita bene, ha le stesse vittorie dell’Olimpia, anche se sono maturate tutte in volata. Ha avuto qualche problema di infortuni: nell’ultimo turno erano assenti sia Adam Hanga che Shabazz Napier. Il grande ex, alle prese con una frattura al setto nasale, ha saltato anche il match di campionato di Aba League di lunedì e si sta allenando da solo con una maschera protettiva al volto per evitare contatti: il suo impiego contro l'Olimpia è a rischio. Si tratta di una partita importante per tutte e due le squadre, che desiderano riavvicinarsi alla zona playoff. L’Olimpia non ha ancora vinto in trasferta, ma nelle ultime tre partite di questa Eurolega di basket ha lanciato segnali confortanti, vincendo in modo netto in casa con Valencia ed Efes, perdendo a Bologna, ma solo nell’ultimo minuto affrontato da meno due nel punteggio. Oltre a Napier, un altro ex apprezzato è Nemanja Nedovic, attualmente il miglior realizzatore della Stella Rossa. Milos Teodosic, tornato a Belgrado dopo tanti anni, è stato avversario durissimo dell’Olimpia nelle ultime tre finali scudetto in Italia.

© IPA

Le parole di Ettore Messina: "La Stella Rossa è una squadra molto fisica, che tira tanto da tre punti e cerca di tenere il ritmo molto alto. La nostra transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi saranno ancora più del solito e probabilmente più delle percentuali di tiro i fattori determinanti della partita".

Le parole di Shavon Shields: "Affrontiamo una squadra molto profonda ed esperta, con tanti realizzatori di talento, davanti a un pubblico numeroso e molto caloroso. Per noi sarà fondamentale giocare duro in difesa per tutti i 40 minuti, non avere cali di tensione, gestire bene la palla e controllare i rimbalzi".