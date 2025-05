Venezia, Tessitori spiega il calo: "C'è stanchezza mentale. Trapani o Virtus? Scelgo..."

Reagire alle due sorprendenti sconfitte consecutive contro Pistoia e Treviso per lanciarsi verso i playoff scudetto con lo spirito giusto. Per questo l’Umana Reyer Venezia ha la necessità di battere Varese, come spiegato da Amedeo Tessitori in un’intervista rilasciata a La Nuova di Venezia e Mestre: “Al di là delle vittorie o delle sconfitte, la Reyer ha espresso una bella pallacanestro sia in campionato che in Eurocup, dimostrando il reale valore di questa squadra. Difficile trovare spiegazioni, non c'è un solo motivo. Credo che si sia accumulata la stanchezza fisica del lungo inseguimento ai playoff a una certa stanchezza mentale, un binomio negativo che provoca un corto circuito improvviso. Ho un po' di stagioni alle spalle, non è la prima volta che mi capita di vivere all'improvviso situazioni del genere. Noi dobbiamo stare uniti, far fronte comune, ritrovare quella solidità che ci ha consentito la rimonta in campionato. Adesso l'obiettivo principale è cercare di chiudere la regular season con una vittoria contro Varese anche perché giochiamo davanti al nostro pubblico”.