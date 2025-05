Stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto, Xavier Johnson non dovrebbe far parte del roster dell'Apu Udine nella stagione del ritorno nella massima serie. L'unica conferma ufficiale, al momento, è quella di capitan Alibegovic, ma Anthony Hickey sarà il primo tassello per comporre la prossima rosa a disposizione di coach Adriano Vertemati.