Basket, Eurocup: Trento si arrende contro l'Aris Salonicco e viene eliminata

La Dolomiti Energia Trentino si arrende sul campo dell’Aris Salonicco per 84-77 e abbandona la BKT Eurocup 2023/24 di basket con un record di 7-11. Una vittoria non sarebbe comunque bastata, dato il contemporaneo successo del Buducnost contro Gran Canaria. Per i bianconeri non sono stati sufficienti i 20 punti di Baldwin e i 15 punti e 6 assist di Hubb. La formazione di Galbiati adesso giocherà in campionato domenica 11 febbraio in casa contro la NutriBullet Treviso Basket alle 17:30, prima di spostarsi a Torino per la Frecciarossa Final Eight 2024.