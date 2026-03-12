Dal parquet alla strada: Pallacanestro Varese presenta la sua prima capsule collection



La capsule, integralmente autoprodotta, è costruita attorno a silhouette essenziali e volumi ampi: una hoodie oversize nera, una crewneck relaxed in colorazione off-white, una t-shirt (disponibile in entrambi i colori) e un cappellino nero.

Il logo, pensato appositamente per questa linea e ricamato sul cuore, intreccia una “V” e una “A”, che rappresentano la Pallacanestro Varese, la sua città e la sua provincia. Sui capi, realizzati con tessuto in cotone (60%) e poliestere (40%) che garantisce struttura, comfort e durata nel tempo, sono applicate anche piccole patch tono su tono che portano il logo ufficiale della squadra.