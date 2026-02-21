Atletica, Gout Gout corre in 10"00 il suo primo 100 metri dell'anno

Gout Gout, il 18enne australiano nuovo grande fenomeno della velocità mondiale, ha inaugurato il suo 2026 agonistico nel migliore dei modi, polverizzando di 17 centesimi il proprio personale sui 100 metri con il tempo di 10"00 nel Dane Bird-Smith Shield Meet di Brisbane, nuovo record under 20 dell'Oceania con cui ha migliorato il 10"15 di Jake Doran del 2018, avvicinando di 7 centesimi il primato assoluto che Patrick Johnson stabilì con 9"93 nel 2003 a Mito in Giappone. Ricordiamo come lo sprinter di origini sudsudanesi sia esploso all'attenzione mondiale il 7 dicembre 2024 quando, agli Australian All Schools Championships di Brisbane, ancora sedicenne, ha firmato con 20"04 il nuovo record assoluto oceanico dei 200 metri cancellando lo storico 20"06 di Peter Norman, medaglia d’argento olimpica a Città del Messico 1968.