Varese, anche Virginia osserva Assui

Wisconsin, Texas, Missouri, Clemson e, stando a quanto riportato da La Prealpina, da ieri anche Virginia: la lista di collega americani venuti a far visita alle strutture dell'Openjobmetis Varese per osservare da vicino Elisèe Assui continua ad allungarsi. Il buyout di €300.000 circa presente nel contratto del classe 2006 non è una barriera insormontabile per gli standard dei college americani: la società biancorossa preferirebbe però continuare a crescere Elisèe in casa, magari in prestito dall'EA7 Emporio Armani Milano.