Banchero tiene aperta la porta: "Italia? Decido a fine stagione"

© Getty Images

"Sì, ci penserò parecchio e deciderò alla fine della stagione". Così Paolo Banchero, in una delle conferenze stampa a margine dell'All Star Game della Nba in cui il rookie degli Orlando Magic ha giocato nelle sfide delle 'Rising Star', a chi gli chiedeva se stesse sempre prendendo in considerazione l'idea di giocare per la nazionale italiana. La porta resta quindi aperta e le speranze dei tifosi azzurri crescono, insieme a quelle del ct Pozzecco: "Banchero dobbiamo vederlo come un'opportunità - ha dichiarato di recente - Lui ha dato una disponibilità di massima, ma è in mezzo tra noi e l'America ed è una scelta che spetta a lui. La rispetteremo in qualsiasi caso. Siamo d'accordo che alla fine del campionato si prenderà una pausa e deciderà. Il problema è che ora è troppo forte..."