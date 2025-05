Venezia, Moretti: "Nei playoff daremo fastidio a tanti"

Ospite del podcast "Alley Oop" negli scorsi giorni, la guardia della Reyer Venezia ha parlato della stagione tra alti e bassi dei lagunari: "All'inizio stagione avevamo delle aspettative molto alte e quindi in questo momento siamo dove vogliamo essere, ovvero in lotta per i play-off. Abbiamo ancora due partite molto importanti che determineranno il nostro destino. Penso sia molto importante il fatto di poter decidere le sorti della nostra stagione. Per quanto riguarda la stagione di EuroCup, siamo arrivati a play-off, che era un obiettivo di inizio stagione. Abbiamo avuto un inizio molto difficile, dato dai mille infortuni, però quando piano piano tutti i pezzi sono tornati al loro posto, devo dire che abbiamo disputato una buona stagione. Secondo me siamo una squadra che ha tanto potenziale e che nei play-off potrà dare fastidio a tanti. Rapporto tecnico con coach Spahija? Con i problemi a inizio stagione, tra infortuni vari ho avuto molto più spazio. I tempi per adattarsi sono stati ristretti, però di base non per forza è una cattiva cosa. Anzi, penso di aver risposto abbastanza bene. Quello di Spahija, come stile di gioco, non è simile a quello a cui ero abituato magari a Varese, però è un basket molto veloce fatto di letture, quindi comunque mi sono e mi sto trovando bene senz'altro".