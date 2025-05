Stando a quanto riportato da La Prealpina, il progetto del GM Michael Arcieri sarebbe quello di riproporre in blocco il disegno dell'Openjobmetis Varese 2022/23: oltre a Colbey Ross, Markel Brown e Justin Reyes, l'attuale assistente allenatore dei Philadelphia 76ers avrebbe ricevuto un'offerta per tornare in Italia e guidare i giuliani.