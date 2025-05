Pistoia, pres. David: "Continuiamo a restare vivi"

In un video rilasciato dai canali ufficiali biancorossi, il presidente David ha mandato un messaggio alla tifoseria toscana in vista della decisiva sfida salvezza con Cremona: "Buongiorno Pistoia, complimenti per la grande vittoria a Venezia. Continuiamo a restare vivi in questa Serie A, con la partita di questa domenica contro Cremona estremamente importante. La squadra darà il massimo sul campo, i nostri tifosi - i migliori al mondo - e la città devono fare lo stesso. Tornerò a Pistoia questa domenica e vi aspetto tutti al PalaCarrara. Forza Pistoia!".