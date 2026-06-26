Basket, assalto a bus: Gip di Rieti emette 8 ordinanze di custodia cautelare

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Rieti, con il supporto di quelli della locale Digos hanno eseguito l'Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 25 giugno 2026 dal Gip del Tribunale di Rieti su richiesta della locale Procura della Repubblica, per i delitti di omicidio pluriaggravato in concorso e tentato omicidio pluriaggravato in concorso, nei confronti di quattro giovani reatini, tutti appartenenti agli ultras della Sebastiani Rieti Basket, già destinatari di Daspo emessi dal Questore di Rieti in occasione del noto evento criminoso che causò la morte di Raffaele Marianella, il 19 ottobre 2025 sulla S.S. 79, nei pressi dell'uscita di Contigliano, in provincia di Rieti, al termine dell'incontro di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Basket Pistoia.



Un quinto appartenente al gruppo Ultras, per gli stessi fatti delittuosi, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'attività odierna segue i fermi di indiziato di delitto, per il reato di omicidio aggravato in concorso, emessi dalla Procura della Repubblica di Rieti ed eseguiti dalla Polizia di Stato la sera successiva all'agguato, nei confronti di tre ultras, i quali sono stati raggiunti, proprio nella giornata odierna, dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere per un nuovo titolo di reato, ovvero il tentato omicidio aggravato in concorso.