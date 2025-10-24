Agguato al bus, Pistoia Basket annuncia "iniziative per i familiari dell'autista"

Domenica prossima tutte le attività di marketing e commerciali del Pistoia Basket che si svolgono nel pre e durante le gare interne di campionato saranno sospese. Lo fa sapere la società biancorossa che parla di una decisione presa nel rispetto di Raffaele Marianella, l'autista rimasto ucciso nell'agguato al pullman da parte di alcuni ultras della Real Sebastiani Rieti, e della sua famiglia. "Il club è quotidianamente in contatto con i suoi cari e, in pieno accordo con tutti loro, sta già avviando una serie di azioni concrete di supporto alla stessa. Ad inizio settimana prossima, al termine di questi giorni di dovuto silenzio, si provvederà a rendere pubbliche le iniziative che verranno messe in campo".