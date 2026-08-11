Atletica, Marcell Jacobs e Chituru Ali in finale nei 100 metri degli Europei di Birmingham

Marcell Jacobs ha vinto con il tempo di 10"08 la sua semifinale dei 100 metri uomini, nei Campionati Europei di Brmingham, qualificandosi per la finale che si disputerà alle ore 22,47 italiane, dove cercherà di confermare il titolo già vinto due volte a Monaco di Baviera nel 2022, e a Roma nel 2024.
Grandissima impressione di leggerezza ed esplosività da parte del velocista azzurro, miglior tempo assoluto, che è scivolato sulla pista con una estrema facilità, rallentando nel finale e offrendo un'impressione nettamente superiore a tutti.
L'altro azzurro in gara, Chituru Ali, argento europeo a Roma 2024 proprio dietro il compagno di nazionale, si è qualificato a sua volta chiudendo la sua prima semifinale nel tempo di 10"34, con vento contro di -1,7 m/s, per cui saranno due gli azzurri impegnati nell'atto conclusivo.