Basket, il 13 agosto l'Italia saluta Datome: ultimo match casalingo in azzurro per il capitano

Un match per prepararsi al meglio al debutto mondiale contro l'Angola (previsto il 25 agosto), ma soprattutto per salutare e rendere omaggio a Gigi Datome. Quella in programma il 13 agosto tra Italia e Portorico sarà molto più di un'amichevole: la sfida sarà infatti l'ultima in casa con la canotta azzurra per il cestista di Montebelluna che, come da lui stesso annunciato nelle scorse settimane, dopo l'appuntamento iridato lascerà il basket giocato.

Datome lascerà a una manciata di partite dalle 200 presenze (ora sono 188) con la nazionale di cui è capitano dal 2013. La prima divisa azzurra l'ha indossata con l'Under 14 il 13 settembre 2001, segnando 19 punti contro l'Ungheria nella prima partita del Trofeo BAM a Biograd, in Croazia. Poi tutta la trafila delle giovanili (bronzo europeo Under 18 nel 2005 e Under 20 nel 2007) e quindi la Nazionale maggiore, con cui ha esordito a Bari il 2 giugno 2007 sotto la guida di Carlo Recalcati nell'amichevole contro la Croazia (80-73). In totale di 308 apparizioni e 3.387 punti realizzati.

Ha partecipato a sei edizioni del Campionato Europeo (2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022) e quello nelle Filippine sarà il suo secondo Mondiale dopo quello del 2019. Un esempio di longevità e dedizione alla maglia azzurra che non ha eguali. Il bilancio Azzurro contro Portorico parla di 16 vittorie e due sole sconfitte (nel 1963 e nel 1994). L'ultima gara tra le due Nazionali (vittoria 90-83) risale all'estate 2021 nell'ambito del Torneo Preolimpico di Belgrado, poi vinto dall'Italia.

