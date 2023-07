Datome annuncia il ritiro: "Finisco col basket dopo i Mondiali. Resto all'Olimpia per aiutare"

L'ADDIO

Il 35enne ha annunciato il ritiro sui social, ma prima dell'addio ci sarà spazio a un'ultima estate azzurra

Gigi Datome smette col basket giocato, ma non si allontanerà dal parquet che per 20 anni è stato palcoscenico di divertimento e gioie per l'ala trevigiana. Un addio, quello al mondo della pallacanestro, annunciato dallo stesso 35enne tramite i social, un ritiro che arriverà dopo l'ultima estate italiana con la maglia azzurra nei Mondiali che si terranno dal 25 agosto al 10 settembre. E nel futuro prossimo c'è sempre l'Olimpia, club che lo ha accolto negli ultimi tre anni regalandogli due scudetti di fila e una Supercoppa italiana.

"Smetto di giocare a basket, finisco col basket giocato. Sono passati vent'anni da quando ho iniziato a giocare e quando avevo 14-15 anni volevo vedere se questa passione poteva diventare la mia vita. Avevo dei sogni, ma non potevo mai sognare tutto quello che mi è successo" l'annuncio sui social di Datome. In un lungo video pubblicato su Instagram, l'ala 35enne ha ripercorso quindi il suo cammino e la carriera nel mondo della pallacanestro: "Non avrei mai potuto sognare di fare 10 anni in Serie A tra Siena, Scafati e Roma. Non avrei mai immaginato di fare l'ultimo anno alla Virtus Roma, che rimane uno dei più belli della mia vita. Non avrei mai potuto sognare di giocare ai Detroit Pistons, per i Boston Celtics. Non avrei mai potuto sognare di vivere anni indimenticabili a Istanbul vincendo 9 titoli, quattro final four e vincere nel 2017 l'Eurolega". Vedi anche Basket Datome, lo chef tristellato

E ancora "Non avrei mai potuto sognare di finire la mia carriera in un club importante e prestigioso com'è l'Olimpia Milano. Tre anni ricchi di soddisfazioni e risultati, cinque titoli e due scudetti di fila. Giocare la mia ultima partita in Gara 7 scudetto".

Ma il ritiro, come detto, arriverà dopo i Mondiali per rincorrere un sogno: "Ho un unico cruccio, non avere mai vinto una medaglia con la Nazionale. Voglio però continuare a sognare ancora un po', per questo che questa estate mi unirò ancora alla Nazionale. Ringrazio Pozzecco e il gruppo che mi permetteranno di giocare le ultime partite della mia carriera con l'Azzurro che è la maglia più prestigiosa che ho indossato. Rimane un sogno, però ho pochi mesi da giocatori. Lasciatemi sognare".

IL SALUTO DELL'OLIMPIA - Sul proprio sito, anche l'Olimpia ha salutato Datome: "La Pallacanestro Olimpia Milano ringrazia Gigi Datome per tutto quello che ha fatto e significato in questi tre anni trascorsi insieme. Durante le sue tre stagioni a Milano, Gigi Datome ha vinto lo scudetto nel 2022 e nel 2023, la Coppa Italia nel 2021 e nel 2022, la Supercoppa nel 2020, ed è diventato il primo realizzatore italiano nella storia di EuroLeague. Con lui l’Olimpia ha anche giocato le Final Four del 2021. È stato MVP delle Final Eight di Coppa Italia nel 2021 e dei playoff del 2023. Ha anche segnato 23 punti in Gara 6 della finale scudetto del 2022. Era venuto per vincere in Italia da protagonista. Con cinque trofei in tre anni ha raggiunto il suo obiettivo. Ma molto più di questo, insieme a Sergio Rodriguez, Kyle Hines, Nicolò Melli, ha contribuito in modo determinante a costruire non tanto una squadra vincente ma una cultura, un modo di essere e di fare che verranno tramandati alle nuove generazioni di giocatori Olimpia. Anche per questo, Gigi Datome continuerà a far parte della famiglia dell’Olimpia, mettendo a frutto l’esperienza maturata nel corso della carriera e continuando a promuoverne i valori fuori del campo così come ha fatto da giocatore".