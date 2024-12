Galbiati e la democrazia trentina: l'Aquila vola anche sopra la Virtus

Rayjon Tucker, forse all'ultima partita in maglia Virtus, prende a spallate Niang in post e realizza l'appoggio al canestro? Saliou Niang, battezzato oltre l'arco nel possesso offensivo successivo, prende la tripla senza esitazioni e riavvicina l'Aquila. Pajola realizza la tripla del massimo vantaggio bolognese in chiusura di secondo quarto (39-52)? Quinn Ellis, la guardia più in difficoltà a trovare ritmo e fisicità contro i corpi virtussini, condensa 9 degli 11 punti totali all'inizio del parzialone di 46-11 che ribalta la sfida, concludendolo anche con un contropiede che esalta la "Il T Quotidiano Arena". Selom Mawugbe, al rientro dopo 3 gare di stop per infortunio e ancora appannato fisicamente, sbaglia la misura del passaggio per il taglio di Cale (via Hack-a-Stat, Trento perde 16.3 palloni ogni 100 possessi, solo i 17.0 di Trieste sono un dato peggiore in questa LBA)? È lo stesso 26enne nato a Los Angeles, al rientro in difesa, a oscurare la vallata a Morgan con una giocata che ricorda un muro dell'Itas Volley, altra eccellenza dello sport trentino di casa in via Fersina.