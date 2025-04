Ataman: "Banchi? Odio le persone che fanno cose strane alle spalle"

La conferenz astampa post gara1 tra Panathinaikos ed Efes ha lasciato uno strascico polemico. Così Ergin Ataman, coach degli ateniesi, sulla scelta dell'Efes di allenarsi nel palazzetto dell'Olympaicos alla vigilia e non a OAKA: "Voglio dire al mio amico Luca Banchi: odio le persone che ti sorridono in presenza ma fanno cose strane alle tue spalle. Luca [Banchi], puoi chiedere ai tuoi giocatori se nei 5 anni in cui sono stato all'Efes ho mostrato loro l'allenamento della squadra avversaria con una telecamera. Non capisco perché l'Efes si sia allenato alla SEF e non all'OAKA. Sono stato nel club per cinque anni, chieda ai giocatori, Larkin, Bryant, se ho mostrato loro l'allenamento di un avversario. Se dovessi averlo fatto, andrei in pensione domani".