Come comunicato nella giornata di ieri dalla società ateniese, nel giro di 48 ore dall'apertura delle vendita, sono stati sottoscritti tutti gli abbonamenti stagionali possibili per le gare della prossima Eurolega. Si ipotizza che la capacità totale di OAKA (183000 spettatori) verrà facilmente riempita coi biglietti in vendita libera di gara in gara.