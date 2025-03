Alla scoperta di Elisèe Assui, il nuovo gioiello di Varese

19 anni appena compiuti, ma già tanta gavetta. EuroBasket U18 con l'Italia nella scorsa estate, dopo esser stato invitato all'adidas Next Gen EuroLeague Tournament nella tappa di Dubai in stagione, e tanti sucessi in Serie B Interregionale col Campus Varese. Un carattere non banale, quello già maturato da Assui: "Bisogna avere personalità: un giocatore deve essere se stesso, senza fare troppo o troppo poco, e cercare di metterlo in campo a qualsiasi livello. Contratto (quinquennale fino al 2029, con prima clausola di uscita fissata per il giugno 2027)? Questo club ti dà l'opportunità di poter lavorare con un percorso ben delineato, e poi dà l'occasione di dimostrare sul campo il tuo valore, cosa fondamentale per un giovane".