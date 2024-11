Matteo Librizzi, il giorno perfetto del nuovo capitano di Varese

28 punti in 32', massimo in carriera in entrambe le statistiche; 8/12 al tiro, con un 71% da 3 che ha permesso all'attacco di Varese di girare a ritmi vertiginosi (5/7 dall'arco, anche in questo caso career high); 7/8 ai liberi e soprattutto 9 assist, anch'esso miglior dato di sempre per il numero 13 in LBA. Un ruolo mai così centrale nelle gerarchie, un po' per rispondere alle necessità di una rotazione ridotta all'osso e un po' per la fiducia che Librizzi ha saputo originare attorno a sé.