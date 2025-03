Come confermato da La Prealpina, il rapporto tecnico tra Jaron Johnson, coach Kastritis e l'Openjobmetis Varese può definirsi concluso, nonostante l'infortunio di Justin Gray. Il mercato in entrata di Varese potrebbe però non portare ulteriori variazioni al roster biancorosso: dando per scontata la conferma dei 12 di Tortona anche con Reggio Emilia, la ricerca di un "4 e mezzo" non ha ancora individuato il profilo ideale per le richieste dello staff tecnico.