È scomparso all'età di 42 anni Terrance Johnson, ex tiratore dì'elite e uno dei precursori del tiro da tre punti. Ha giocato con Besancon, Bourg-en-Bresse, Dijon e Nancy, con cui ha vinto il campionato francese. Prima di affermarsi in Francia aveva giocato in Italia, con Castelletto Ticino in A2.