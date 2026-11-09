A Milano è il giorno di Luca Banchi: “Dobbiamo alzare il livello per essere competitivi”

Il giorno dopo la vittoria di misura contro la Dolomiti Energia Trentino, è già tempo di guardare avanti per Milano, che riaccoglie Luca Banchi dopo il biennio 2013-2015, quando riportò lo scudetto in terra meneghina. Al coach ex Virtus Bologna l’arduo compito di riportare entusiasmo in un ambiente che sembra averlo perso dopo le nove sconfitte, di cui otto consecutive, in Eurolega. Proprio a proposito della massima competizione per club europea, il sessantunenne originario di Grosseto ha affermato: “L’Eurolega è impegnativa, ma l’impegno è gestibile”. Al momento i biancorossi ricoprono il penultimo posto in classifica (al pari del Baskonia) con un record di 1-9 e giovedì se la dovranno vedere al Forum contro i lituani dello Zalgiris.
“Non c’è spazio per nostalgia e amarcord - ha dichiarato Banchi - , dobbiamo essere competitivi e fare uno sforzo per alzare il livello, considerando che il calendario è fitto e l’aspetto tecnico è determinante”. L’ex tecnico della Lettonia non dimentica però la sua prima avventura milanese: “Qui ho vissuto una parte della mia carriera, sono cose che rimangono e che ti porti dentro, mi sono sempre sentito parte di un qualcosa e di un percorso e porto qui un senso di incompiutezza”.
Banchi, che contemporaneamente all’incarico con le scarpette rosse manterrà anche quello di coach della Nazionale Italiana, si è mostrato sicuro del doppio incarico: “sono convinto che con il supporto di entrambe le organizzazioni, del presidente federale Petrucci e del presidente Dell’Orco, sono in buone mani”.