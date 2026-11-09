A Milano è il giorno di Luca Banchi: “Dobbiamo alzare il livello per essere competitivi”

“Non c’è spazio per nostalgia e amarcord - ha dichiarato Banchi - , dobbiamo essere competitivi e fare uno sforzo per alzare il livello, considerando che il calendario è fitto e l’aspetto tecnico è determinante”. L’ex tecnico della Lettonia non dimentica però la sua prima avventura milanese: “Qui ho vissuto una parte della mia carriera, sono cose che rimangono e che ti porti dentro, mi sono sempre sentito parte di un qualcosa e di un percorso e porto qui un senso di incompiutezza”.