Slittino: Cdm, azzurri in allenamento ad Altenberg

Quattro giorni di lavoro fino all'11 novembre ad Altenberg, in Germania: è questo il programma della settimana per sedici azzurri delle squadre A e Juniores, convocati sul budello tedesco dal direttore tecnico Armin Zoggeler. Quando mancano 19 giorni alla prima sfida di Coppa del Mondo, in programma tra il 28 e il 29 novembre a Winterberg, l'allenamento coinvolge Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Leon Haselrieder, Manuel Weissensteiner, Verena Hofer, Nadia Falkensteiner, Annalena Huber, Nina Zöggeler, Katharina Sofie Kofler e Alexandra Oberstolz. Il gruppo azzurro è seguito dai tecnici Klaus Kofler, Oswald Haselrieder, Christian Oberstolz, Wilfried Huber e Anna Gottardi.