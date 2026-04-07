Sinner incontra Bolt: "Bello che leggende ci guardino"

Uno spettatore in più per Sinner a Monte Carlo. Usain Bolt fa il tifo per lui

07 Apr 2026 - 15:10
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"Credo sia sempre bello quando atleti di un altro sport guardano noi tennisti, lui sembra una bravissima persona ed è di certo una leggenda dello sport. Sapevo già prima che sarebbe stato qui perché certe informazioni arrivano nello spogliatoio... In partita ti concentri su te stesso, ma è bello avere questi momenti di condivisione una volta finito il lavoro". Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria sul francese Ugo Humbert agli Atp 1000 di Montecarlo commentando la presenza in tribuna di Usain Bolt, la leggenda dell'atletica presente in tribuna. Quanto all'amicizia con Kimi Antonelli "lui ha cose più importanti da fare che guardare un match di tennis, anche se qui ci sono tanti piloti che vivono a Montecarlo e magari li si può incontrare. Anche loro però devono allenarsi".

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