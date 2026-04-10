Basket: la WNBA si allarga, tre nuove squadre entro il 2030

10 Apr 2026 - 09:56

I proprietari del campionato nordamericano di basket femminile WNBA hanno approvato una nuova espansione della lega che ospiterà tre nuove squadre entro il 2030. Cleveland si unirà alla WNBA nel 2028, Detroit nel 2029 e poi Philadelphia nel 2030 portando il totale a 18 squadre. Lo ha annunciato la stessa WNBA in un comunicato, a seguito di una decisione dei suoi azionisti, vale a dire l'NBA e i proprietari delle franchigie. La WNBA era già passata da 12 a 13 squadre l'anno scorso, con l'aggiunta di Golden State, e inizierà l'8 maggio la stagione 2026 con 15 concorrenti tra cui Portland e Toronto. Il campionato femminile ha registrato una crescita significativa in termini di affluenza e audience: inizia nel 2026 il suo contratto tv da 2,2 miliardi di dollari per 11 anni. Dopo lunghe negoziazioni, il sindacato delle giocatrici e la lega si sono accordati a marzo su un nuovo contratto collettivo per sette stagioni, che aumenterà notevolmente i redditi delle giocatrici di basket, ora indicizzati a una percentuale del reddito totale del campionato. 

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