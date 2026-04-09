Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"
Il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro Machac nel Principato
"Perderò presto il primo posto nella classifica Atp". Così nei giorni scorsi aveva parlato in conferenza stampa Carlos Alcaraz che vede Sinner sempre più vicino in classifica. Poco fa è arrivata anche la netta replica di Jannik direttamente dal Principato: "Questo torneo lo gioco perché sono a casa e l’allenamento migliore è la partita - le parole dell'altoatesino in conferenza stampa -. Sia io che Alcaraz giochiamo per i titoli, la classifica è secondaria in questo momento. I tornei più importanti che verranno sono Parigi e Wimbledon".