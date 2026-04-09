TENNIS

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro Machac nel Principato

09 Apr 2026 - 22:04
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"Perderò presto il primo posto nella classifica Atp". Così nei giorni scorsi aveva parlato in conferenza stampa Carlos Alcaraz che vede Sinner sempre più vicino in classifica. Poco fa è arrivata anche la netta replica di Jannik direttamente dal Principato: "Questo torneo lo gioco perché sono a casa e l’allenamento migliore è la partita - le parole dell'altoatesino in conferenza stampa -. Sia io che Alcaraz giochiamo per i titoli, la classifica è secondaria in questo momento. I tornei più importanti che verranno sono Parigi e Wimbledon".

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