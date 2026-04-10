Basket Nba: super James strapazza Golden State, ko Miami senza Fontecchio

Sei partite giocate nella notte di basket Nba. I Golden State Warriors cadono in casa 113-119 contro i Los Angeles Lakers di LeBron James, autore di una doppia doppia da 26 punti e 11 assist. Brandon Ingram fa la voce grossa con 38 punti e i Toronto Raptors battono 128-114 i Miami Heat, con Simone Fontecchio mai entrato sul parquet. Kevin Durant sfiora il trentello - 29 punti - e mette le ali agli Houston Rockets, che superano i Philadelphia 76ers 113-102. I New York Knicks, ancora, guidati da Jalen Brunson (25 punti e 10 assist) e Josh Hart (26 punti) battono 112-106 i Boston Celtics, a cui non bastano i 24 punti messi a segno da Jayson Tatum. Vittoria larga in trasferta poi per gli Indiana Pacers sui Brooklyn Nets 94-123 e sorriso esterno anche per i Chicago Bulls, che passano 108-119 a Washington contro i Wizards.