Atletica: Melina Robert-Michon brilla ancora a 46 anni

10 Apr 2026 - 11:01

A 46 anni la lanciatrice del disco Melina Robert-Michon ha realizzato la sua migliore prestazione dal 2017, raggiungendo i 65,96 metri a Ramona (Oklahoma, Stati Uniti). Robert-Michon, portabandiera della Francia ai Giochi olimpici di Parigi del 2024, ha ottenuto il quarto miglior lancio della sua lunga carriera. Ha ottenuto lanci migliori solo quando è diventata vice campionessa olimpica a Rio nel 2016 (66,73 m), vice-campionessa del mondo a Mosca nel 2013 (66,28 m) e terza ai Mondiali di Londra nel 2017 (66,21 m). L'atleta francese, che festeggerà 47 anni a luglio, ha ottenuto la migliore prestazione over 45 anni già a Ramona (64,63 m). Giovedì, ha concluso al quarto posto la competizione vinta dall'olandese Jorinde Van Klinken (68,98 m), superando in particolare la doppia campionessa olimpica statunitense Valarie Sion (ex Allman, 65,18 m). 

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