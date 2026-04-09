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© Foto da web |  1 - Michael Jordan (pallacanestro), 4,5 miliardi di dollariNonostante si sia ritirato nel 2003, l’ex cestista ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale.
© Foto da web |  1 - Michael Jordan (pallacanestro), 4,5 miliardi di dollariNonostante si sia ritirato nel 2003, l’ex cestista ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale.
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Paperoni dello sport

Michael Jordan è lo sportivo più pagato di sempre: ecco la top ten stilata da Sportico

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore. Valentino Rossi l'unico raprpesentante italiano

09 Apr 2026 - 13:36
12 foto

Come ogni anno la rivista Sportico ha stilato la classifica dei 50 atleti più pagati di tutti i tempi, considerando sia i guadagni reali che quelli attualizzati in base all’inflazione. Una graduatoria che vale più di 56,2 miliardi di dollari, segnando una crescita rispetto a quella dello scorso anno, che riportava un valore complessivo di quasi 53 miliardi. Nella top 50 ci sono solo 18 atleti in attività. Per l’Italia l’unico rappresentante è Valentino Rossi, trentesimo con un guadagno di 740 milioni di dollari. Una sola la quota rosa. La tennista americana Venus Williams occupa la 41esima posizione con 680 milioni di dollari.
 

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