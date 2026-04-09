Michael Jordan è lo sportivo più pagato di sempre: ecco la top ten stilata da Sportico

© Foto da web | 1 - Michael Jordan (pallacanestro), 4,5 miliardi di dollariNonostante si sia ritirato nel 2003, l’ex cestista ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale.

© Foto da web | 1 - Michael Jordan (pallacanestro), 4,5 miliardi di dollariNonostante si sia ritirato nel 2003, l’ex cestista ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale.