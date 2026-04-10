Tennis: qualificazioni BJK Cup, vincono Cocciaretto e Paolini, Italia-Giappone 2-0

10 Apr 2026 - 15:55

Un uno-due firmato Cocciaretto e Paolini regala all'Italia il vantaggio di 2-0 nella sfida contro il Giappone valida per i Qualifiers di Billie Jean King Cup di scena sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Nel secondo singolare, infatti, Jasmine Paolini, n.8 WTA, ha battuto per 63 61, in un'ora e un quarto di partita, Himeno Sakatsume, n.133 del ranking, firmando così il suo 12esimo successo in singolare con la maglia della nazionale (a fronte di 8 sconfitte).

Solida anche se non brillantissima la prestazione della 30enne di Bagni di Lucca, al suo primo match ufficiale in stagione sul "rosso" e ancora un po' arrugginita. Nel primo match Elisabetta Cocciaretto porta avanti l'Italia nel Qualifier di Billie Jean King Cup contro il Giappone, trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis, in chiaro e gratis. La marchigiana, numero 42 Wta, ha sconfitto 7-5 6-2 Moyuka Uchijima, numero 84, rimasta pienamente in partita fino al 5-5 nel primo set, e ha festeggiato il suo primo successo in casa con la maglia della nazionale. 

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