Tennis: qualificazioni BJK Cup, vincono Cocciaretto e Paolini, Italia-Giappone 2-0

Solida anche se non brillantissima la prestazione della 30enne di Bagni di Lucca, al suo primo match ufficiale in stagione sul "rosso" e ancora un po' arrugginita. Nel primo match Elisabetta Cocciaretto porta avanti l'Italia nel Qualifier di Billie Jean King Cup contro il Giappone, trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis, in chiaro e gratis. La marchigiana, numero 42 Wta, ha sconfitto 7-5 6-2 Moyuka Uchijima, numero 84, rimasta pienamente in partita fino al 5-5 nel primo set, e ha festeggiato il suo primo successo in casa con la maglia della nazionale.