F1, appprovate dal Consiglio Comunale di Monza le delibere sui lavori: la soddisfazione dell'Autodromo

10 Apr 2026 - 17:36
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

A seguito del via libera dato dal Consiglio Comunale di Monza, nella seduta del 9 aprile, alle tre delibere strategiche per l’adeguamento dell’Autodromo Nazionale Monza alle esigenze moderne della F1, si rafforza il consolidamento del circuito nel contesto internazionale. Gli interventi riguardano la copertura permanente dell’edificio sopra ai box, la realizzazione di una nuova direzione gara e di una nuova sala stampa.

"Siamo estremamente soddisfatti per l’esito del passaggio in Consiglio Comunale, che rappresenta un momento decisivo per il futuro del nostro impianto. Il pressoché unanime consenso espresso nel voto testimonia il valore condiviso di questo progetto e la consapevolezza dell’importanza strategica dell’Autodromo per il territorio e per il Paese su cui ritorna un indotto attorno ai 250 milioni di euro. Desidero esprimere un sentito ringraziamento all’Automobile Club d’Italia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Regione Lombardia, al Consorzio del Parco di Monza, all'Ente Regionale Valle Lambro, al Comune di Monza, alla Soprintendenza e a tutti gli Enti e le Istituzioni territoriali per la collaborazione leale e concreta dimostrata in questi anni. È proprio grazie a questa sinergia tra enti nazionali e territoriali che possiamo affrontare con fiducia le sfide future. Questa collaborazione dovrà essere mantenuta e ulteriormente rafforzata, affinché si possano garantire continuità, sviluppo e un futuro sereno all’Autodromo Nazionale Monza, preservando il suo ruolo centrale nel panorama internazionale del motorsport", ha dichiarato il Presidente di Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli.

Ultimi video

01:07
Scarponi e non scarpini

Scarponi e non scarpini

00:24
DICH SINNER POST AUGER 10/4 DICH

Sinner: "Ottima gara con Auger-Aliassime, ora testa a Zverev"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

02:01
DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

00:30
IMMAGINI MELONI PER SOMMARIO STUDIO APERTO OK

Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata

01:29
Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

Olimpici e paraolimpici da Papa Leone XIV

02:58
DICH LOLLOBRIGIDA 8/4 DICH

Lollobrigida: "Mattarella vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga..."

02:01
DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

00:45
MCH X LIVE BENVE ATLETI DA MATTARELLA MCH

Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale

02:08
MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

00:33
MLB, rissa Angels-Braves

MLB, rissa Angels-Braves

00:31
Berrettini agli ottavi

Berrettini agli ottavi

01:25
Sfida a distanza a Monaco

Sfida a distanza a Monaco

01:37
MCH RISSA NEL BASEBALL MCH

Mlb, maxirissa incredibile nel match tra Atlanta e Los Angeles

02:57
Lenzi cambia la boxe

Lenzi cambia la boxe

01:07
Scarponi e non scarpini

Scarponi e non scarpini

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

IMMAGINI MELONI PER SOMMARIO STUDIO APERTO OK

Meloni riceve gli atleti paralimpici: sorrisi, foto e la bandiera firmata

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH BERRETTINI BATTE MEDVEDEV CHE ROMPE LA RACCHETTA MCH

Berrettini travolge Medvedev, il russo si infuria e spacca la racchetta

DICH MATTARELLA 8/4 DICH

Mattarella: "Lo sport rappresenta la civiltà che non si arrende alle prepotenze"

 1 - Michael Jordan (pallacanestro), 4,5 miliardi di dollariNonostante si sia ritirato nel 2003, l’ex cestista ha creato un impero partendo dalla sua carriera sul parquet. Gran parte dei suoi guadagni provengono dal legame con Nike e il marchio Jordan, che è diventato un simbolo culturale globale.

Sua altezza MJ, un solo italiano e una sola donna: chi sono gli atleti più pagati di sempre

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:11
Brignone, Vittozzi, Paris e le altre stelle di Milano-Cortina 2026 premiate dall'Arma a Prowinter Season Finale
17:36
F1, appprovate dal Consiglio Comunale di Monza le delibere sui lavori: la soddisfazione dell'Autodromo
15:55
Tennis: qualificazioni BJK Cup, vincono Cocciaretto e Paolini, Italia-Giappone 2-0
11:01
Atletica: Melina Robert-Michon brilla ancora a 46 anni
09:56
Basket: la WNBA si allarga, tre nuove squadre entro il 2030