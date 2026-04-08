MILANO CORTINA

Gli Azzurri riconsegnano i tricolori a Mattarella: le immagini dal Quirinale

I sei alfieri azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina hanno riconsegnato la bandiera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione in Quirinale del Tricolore. Il Capo dello Stato lo ha ricevuto dalle mani dei portabandiera olimpici Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegrini, e da quelli paralimpici Chiara Mazzel e René De Silvestro.

08 Apr 2026 - 17:32
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