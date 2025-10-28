Chi è Laila Hasanovic: profilo della modella danese fidanzata di Jannik Sinner

Le prime voci su una relazione tra Sinner e Laila erano emerse tra la fine della primavera e l’estate, quando la modella era stata avvistata più volte nei box del tennista durante tornei come Wimbledon e Roland Garros. Tuttavia, la coppia aveva scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche. Fino a ieri. Le parole di Jannik sul palco di Vienna hanno messo fine ai rumor, sancendo una presentazione ufficiale che ha emozionato i fan e confermato quanto la relazione fosse già consolidata da tempo.