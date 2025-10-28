Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cover Girl
1 di 46
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

cover girl

Chi è Laila Hasanovic: profilo della modella danese fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha presentato a Vienna la fidanzata Laila Hasanovic: la modella danese è ora ufficialmente al suo fianco.

28 Ott 2025 - 07:29
46 foto

Dopo mesi di indiscrezioni, Jannik Sinner ha il silenzio sul fronte sentimentale. Al termine della vittoria nel torneo di Vienna, il campione altoatesino ha pronunciato le parole che hanno fatto il giro del mondo: “Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non è facile. Qui c’è anche la mia famiglia, la mia fidanzata...”. Con questa frase, Sinner ha di fatto ufficializzato la relazione con Laila Hasanovic, presentandola simbolicamente al pubblico austriaco e ai milioni di tifosi che lo seguono in tutto il mondo.

Chi è Laila Hasanovic, la modella danese al fianco di Sinner

Laila Hasanovic, 24 anni, è una modella danese nata a Copenaghen nel novembre 2000. Volto elegante e raffinato, si è imposta nel mondo della moda collaborando con brand internazionali come Armani Beauty e Prada Beauty. Su Instagram conta oltre 350 mila follower, dove condivide scatti di shooting, viaggi e momenti di vita quotidiana, sempre con uno stile minimal e sofisticato.

Prima del legame con Sinner, Laila era già finita al centro del gossip per la relazione con Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1. Una storia durata circa un anno, conclusa poco prima dell’estate 2024.

Dai gossip alla conferma pubblica

Le prime voci su una relazione tra Sinner e Laila erano emerse tra la fine della primavera e l’estate, quando la modella era stata avvistata più volte nei box del tennista durante tornei come Wimbledon e Roland Garros. Tuttavia, la coppia aveva scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche. Fino a ieri. Le parole di Jannik sul palco di Vienna hanno messo fine ai rumor, sancendo una presentazione ufficiale che ha emozionato i fan e confermato quanto la relazione fosse già consolidata da tempo.

“Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la storia con la modella danese era emersa nelle ultime settimane”, spiegano fonti vicine all’entourage del tennista, “ma entrambi hanno preferito preservare la privacy, concentrandosi sulla carriera e sulla vita lontano dai riflettori”.

laila hasanovic
jannik sinner
fidanzata
chi e

Ultime gallery

26

Coppa del Mondo di sci, Mikaela Shiffrin punta al successo a Soelden

46

Sinner ufficializza la relazione con Laila: chi è la modella danese

24

Elia Pintat Rodríguez festeggia il suo rookie Aldeguer

30

Kiana Dufour sfida Alisha Lehmann come regina del calcio

41

Enzo Fernandez al centro di un triangolo amoroso? Conteso da Valentina e... Wanda

79

Viky Varga, il gioco di specchi non lascia spazio all'immaginazione

30

Julian Alvarez diventa papà: l'annuncio sui social con Emilia Ferrero

39

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner

26

Coppa del Mondo di sci, Mikaela Shiffrin punta al successo a Soelden

I più visti di Cover Girl

Viky Varga, il gioco di specchi non lascia spazio all'immaginazione

Kiana Dufour sfida Alisha Lehmann come regina del calcio

Elia Pintat Rodríguez festeggia il suo rookie Aldeguer

Enzo Fernandez al centro di un triangolo amoroso? Conteso da Valentina e... Wanda

C'è anche Laila sugli spalti a Vienna: gli scatti della fidanzata accanto ai genitori di Sinner

Le Sabadosa sono tornate: Aryna e Paula infiammano Dubai in bikini