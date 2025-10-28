Chi è Laila Hasanovic: profilo della modella danese fidanzata di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha presentato a Vienna la fidanzata Laila Hasanovic: la modella danese è ora ufficialmente al suo fianco.
Dopo mesi di indiscrezioni, Jannik Sinner ha il silenzio sul fronte sentimentale. Al termine della vittoria nel torneo di Vienna, il campione altoatesino ha pronunciato le parole che hanno fatto il giro del mondo: “Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non è facile. Qui c’è anche la mia famiglia, la mia fidanzata...”. Con questa frase, Sinner ha di fatto ufficializzato la relazione con Laila Hasanovic, presentandola simbolicamente al pubblico austriaco e ai milioni di tifosi che lo seguono in tutto il mondo.
Laila Hasanovic, 24 anni, è una modella danese nata a Copenaghen nel novembre 2000. Volto elegante e raffinato, si è imposta nel mondo della moda collaborando con brand internazionali come Armani Beauty e Prada Beauty. Su Instagram conta oltre 350 mila follower, dove condivide scatti di shooting, viaggi e momenti di vita quotidiana, sempre con uno stile minimal e sofisticato.
Prima del legame con Sinner, Laila era già finita al centro del gossip per la relazione con Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1. Una storia durata circa un anno, conclusa poco prima dell’estate 2024.
Le prime voci su una relazione tra Sinner e Laila erano emerse tra la fine della primavera e l’estate, quando la modella era stata avvistata più volte nei box del tennista durante tornei come Wimbledon e Roland Garros. Tuttavia, la coppia aveva scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche. Fino a ieri. Le parole di Jannik sul palco di Vienna hanno messo fine ai rumor, sancendo una presentazione ufficiale che ha emozionato i fan e confermato quanto la relazione fosse già consolidata da tempo.
“Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la storia con la modella danese era emersa nelle ultime settimane”, spiegano fonti vicine all’entourage del tennista, “ma entrambi hanno preferito preservare la privacy, concentrandosi sulla carriera e sulla vita lontano dai riflettori”.