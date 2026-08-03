Lo scontro

Nasce l'alleanza contro Infantino: "Pronti a paralizzare la Fifa". Allo studio dei tornei paralleli, gli scenari

I presidenti di Uefa, Concacaf e Afc non si fermano: possibile boicottaggio delle riunioni del Consiglio Fifa ma non solo

03 Ago 2026 - 20:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 4
© uefa
© uefa
© uefa

© uefa

© uefa

La posizione di Gianni Infantino come presidente della Fifa è clamorosamente in bilico: dopo i durissimi comunicati arrivati da parte della Uefa e della Dfb in merito all'ipotesi di far entrare fondi private equity all'interno dell'azionariato della federazione internazionale, ora all'orizzonte per lui si prospettano solo due strade. Una è quella più semplice, meno traumatica, cioè le dimissioni. L'altra sarebbe quella da vera e propria guerra armata, cioè la mozione di sfiducia, e si tratterebbe del primo presidente della storia Fifa a essere sfiduciato. 

Leggi anche

La Uefa piccona Infantino: "Nessuna fiducia in lui, ha fallito e ciò che è successo non accadrà più".

Come funziona la mozione di sfiducia

 Il Consiglio della Fifa, formato da 37 membri, deve indire un Congresso straordinario in caso prevenisse richiesta scritta da parte di un quinto delle federazioni affiliate. Le federazioni affiliate sono 211, a conti fatti basterebbe quindi per la convocazione del Congresso la sola Uefa, che conta 55 membri al proprio interno. In seguito, una volta presentata la mozione di sfiducia, questa deve essere approvata con la maggioranza semplice dei voti, quindi 106 voti. Anche qui, i numeri non arridono minimamente a Infantino: Uefa, Afc e Concacaf insieme contano 143 voti, numero ben superiore al minimo necessario. Si parla specificatamente di queste tre confederazioni perché sono quelle che hanno espresso tramite comunicato un distacco totale rispetto alla proposta di Infantino sull'ingresso di capitali privati nella Fifa. 

Leggi anche
Infantino e Trump

Dietrofront Infantino: la Fifa abbandona il piano di vendita del Mondiale a fondi privati

Le future elezioni

 Nel 2027, poi, sono previste le elezioni del presidente della Fifa: prima del caos dei giorni scorsi la rielezione di Infantino era una questione scontata, per il suo terzo mandato. Talmente scontata che non c'era neanche un avversario pronto a candidarsi in sua opposizione. Alla luce di quanto sta emergendo però, non è detto che al momento in cui le singole federazioni andranno alle urne la situazione sia uguale: Aleksander Ceferin, presidente della Uefa e nemico giurato del presidente Fifa in carica, starebbe valutando di candidarsi. Alla stessa maniera dagli ambienti sta emergendo la figura di Arsene Wenger, che al momento è Capo dello sviluppo globale del calcio della Fifa. Wenger è un alleato di Infantino, è stato posto nella sua posizione dallo stesso presidente e sarebbe quindi un segno di continuità con l'attuale linea. L'altro grande nome è quello di Victor Montagliani, presidente della Concacaf in carica. Gli eventuali sfidanti di Infantino, sempre che decida di ricandidarsi effettivamente, potranno presentare le proprie candidature fino al 16 novembre 2026, le elezioni invece ci saranno nell'aprile 2027.

Le prossime mosse

 Uefa, Afc e Concacaf avrebbero già predisposto alcune strategie da mettere in atto qualora Infantino decidesse di ricandidarsi per un quarto mandato alle elezioni di aprile 2027. Tra le principali, un "boicottaggio" consistente nel rifiuto di partecipare alle riunioni del Consiglio Fifa e, soprattutto, la possibile creazione di tornei internazionali paralleli. "Tutti sono fermamente convinti che debba andarsene e, se non lo farà, adotteremo tutte le misure necessarie per rimuoverlo dal potere. Questo include anche l'organizzazione di future competizioni internazionali: le grandi nazionali sudamericane preferirebbero affrontare Francia o Spagna, oppure Libano o Gibuti?" ha commentato una fonte vicina ai promotori dell'iniziativa.

fifa
infantino
uefa

Ultimi video

01:51
Douglas Luiz ci crede

Douglas Luiz ci crede

01:54
Juve, è boom abbonati

Juve, è boom abbonati

01:59
Inter, tutto su Pio

Inter, tutto su Pio

01:37
Fiorentina da sogno

Fiorentina da sogno

01:36
Roma, Gasp vuole di più

Roma, Gasp vuole di più

02:14
Napoli, sogno Champions

Napoli, sogno Champions

01:45
I tormenti di Lukaku

I tormenti di Lukaku

01:25
Milan, questione esuberi

Milan, questione esuberi

01:46
Inter, buone vibrazioni

Inter, buone vibrazioni

01:41
Ecco la nuova Juve

Ecco la nuova Juve

02:15
Juve, finalmente Kolo!

Juve, finalmente Kolo!

00:52
MCH RIVER PLATE-ROSARIO CENTRAL 0-1 MCH

Disastro Otamendi, il River Plate perde al Monumental

00:29
L'omaggio del Milan a Baresi

Omaggio a Baresi: Gabbia e Amorim depongono una corona di fiori al murale a Perth

01:35
Il caso Esposito

Il caso Esposito

01:43
Milan, è subito derby

Milan, è subito derby

01:51
Douglas Luiz ci crede

Douglas Luiz ci crede

I più visti di Calcio

Douglas Luiz ci crede

Douglas Luiz ci crede

Addio a Franco Baresi

Addio a Franco Baresi

MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV

Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:30
"Addio Capitano, un grande italiano": speciale su Baresi su Rete4 nel giorno dei funerali
18:54
Mondiali 1998, la rivelazione shock: "Costretti a sospendere test antidoping sulla Francia"
17:08
Roma, rottura del crociato anteriore destro per Muhammed Bah
15:35
Inter-Milan a Perth nel segno di Baresi: previste coreografia e immagini dell'ex capitano
15:01
Atalanta contro Hapoel o Katowice nel playoff di Conference League