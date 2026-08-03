Nasce l'alleanza contro Infantino: "Pronti a paralizzare la Fifa". Allo studio dei tornei paralleli, gli scenari

Nel 2027, poi, sono previste le elezioni del presidente della Fifa: prima del caos dei giorni scorsi la rielezione di Infantino era una questione scontata, per il suo terzo mandato. Talmente scontata che non c'era neanche un avversario pronto a candidarsi in sua opposizione. Alla luce di quanto sta emergendo però, non è detto che al momento in cui le singole federazioni andranno alle urne la situazione sia uguale: Aleksander Ceferin, presidente della Uefa e nemico giurato del presidente Fifa in carica, starebbe valutando di candidarsi. Alla stessa maniera dagli ambienti sta emergendo la figura di Arsene Wenger, che al momento è Capo dello sviluppo globale del calcio della Fifa. Wenger è un alleato di Infantino, è stato posto nella sua posizione dallo stesso presidente e sarebbe quindi un segno di continuità con l'attuale linea. L'altro grande nome è quello di Victor Montagliani, presidente della Concacaf in carica. Gli eventuali sfidanti di Infantino, sempre che decida di ricandidarsi effettivamente, potranno presentare le proprie candidature fino al 16 novembre 2026, le elezioni invece ci saranno nell'aprile 2027.