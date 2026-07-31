Nuoto, Europei: è subito una grande Italia, medaglia d'oro nel Team Event di tuffi

LA GARA

La gara di Team Event che inaugura le competizioni di tuffi agli Europei di nuoto 2026 vede la partecipazione di Italia, Paesi Bassi, Spagna, Polonia, Armenia, Bulgaria, Germania, Francia, Russia e Ucraina e prevede il completamento di sei tuffi da parte di ogni squadra, con prove individuali maschili e femminili dai 3 metri e dai 10 metri, alle quali si aggiunge poi un sincro misto dal trampolino e pure un sincro misto dalla piattaforma.



Ad aprire le danze per la squadra azzurra all’Olympic Aquatics Center di Parigi è Chiara Pellacani, la quale rompe subito il ghiaccio con un ‘doppio salto mortale e mezzo avanti carpiato’ che le vale l’ottimo punteggio di 69.75. Immediatamente dopo l’atleta romana, a presentarsi sul trampolino è quindi Matteo Santoro, il quale esegue invece un ‘triplo salto mortale e mezzo raggruppato rovesciato’: il classe 2006 solleva però parecchi schizzi nel suo ingresso in acqua, ricevendo quindi 63.00 punti. La gara dell’Italia prosegue allora con il primo tuffo di sincro misto dal trampolino: Pellacani e Santoro optano per un 'doppio e mezzo carpiato ritornato' e conquistano 66.00 punti, a causa di un ingresso in acqua non perfetto.



È il momento quindi di Sarah Jodoin Di Maria, che effettua un ‘doppio salto mortale con un avvitamento e mezzo indietro in posizione libera e partenza in verticale’: stupendo il tuffo dell’azzurra, che si guadagna un punteggio eccellente di 72.00. Tutto il Team Italia cerca allora di motivare Raffaele Pelligra, alla sua prima esperienza assoluta in un Europeo, e il diciassettenne azzurro si mette in mostra con un ‘triplo salto mortale e mezzo indietro raggruppato’ che porta altri 74.25 punti alla squadra tricolore.



Proprio Jodoin Di Maria e Pelligra tornano, infine, sulla piattaforma per il sincro misto ed effettuano un ‘doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato con un avvitamento e mezzo’ che vale 65.60 punti. L’Italia chiude così la propria prova con un punteggio finale di 410.60 e conquista una favolosa medaglia d’oro, riuscendo dunque a cingersi subito di gloria nella prima giornata degli Europei di nuoto 2026. Gli Azzurri si mettono alle spalle tutte le altre rivali, con la Russia (in gara come 'atleti indipendenti') che deve accontentarsi della medaglia d’argento (385.80 punti) e l’Ucraina di quella di bronzo (368.20 punti).