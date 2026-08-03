Kean al centro del mercato: arriva il post criptico sui social. E i tifosi della Viola lanciano un appello

In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Moise Kean. In gol nell'ultima amichevole contro il Real Madrid, l'attaccante non è ancora certo di restare in Toscana. I dirigenti della Viola non lo hanno blindato, e alla giusta cifra (non meno di 40 milioni di euro), il ds Paratici potrebbe decidere di privarsi dell'ex Juve. Su di lui c'è da tempo il Como: Fabregas lo stima molto, e nei prossimi giorni è attesa una mossa ufficiale dei lariani per accelerare la trattativa.