FIORENTINA

Kean al centro del mercato: arriva il post criptico sui social. E i tifosi della Viola lanciano un appello

Il Como spinge per l'attaccante, la Fiorentina è pronto a cederlo alla giusta cifra

03 Ago 2026 - 18:19
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In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Moise Kean. In gol nell'ultima amichevole contro il Real Madrid, l'attaccante non è ancora certo di restare in Toscana. I dirigenti della Viola non lo hanno blindato, e alla giusta cifra (non meno di 40 milioni di euro), il ds Paratici potrebbe decidere di privarsi dell'ex Juve. Su di lui c'è da tempo il Como: Fabregas lo stima molto, e nei prossimi giorni è attesa una mossa ufficiale dei lariani per accelerare la trattativa.

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Intanto Kean alimenta le voci con un post criptico dalla difficile interpretazione. "Forse è troppo tardi per essere il tuo primo. Ma in questo momento mi sto preparando a essere il tuo ultimo" la frase postata sui social dal classe 2000 accompagnata da alcune immagini che lo vedono impegnato con la maglia della Fiorentina. "Rimani a Firenze" si può leggere in tanti commenti sotto il post dove dominano dei cuori viola. Insomma i tifosi sperano in una conferma, ma la strada sembra essere in salita.

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